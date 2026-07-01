Москва1 июл Вести.Политические руководства скандинавских стран снова проявляют враждебность и начинают говорить уже о подготовке горячей фазы войны с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

По его словам, во второй половине XX века Швеция, Финляндия и Норвегия не проявляли особой враждебности к России, однако сегодня их риторика кардинально изменилась.

Мы наблюдаем рождение враждебного России скандинавского блока. … Они увидели окно возможностей на Балтике для себя взять исторический реванш за свои неудачи в прошлом. Теперь, когда после распада Советского Союза мы … имеем небольшой выход к Балтике в районе Санкт-Петербурга шведы, финны, а оказалось, и датчане пришли к идее, что можно взять исторический реванш не просто за какие-то десятилетия, а за прошлые века объяснил профессор

Ранее эксперты отмечали, что Финляндия после вступления в НАТО будет превращаться в плацдарм для атаки на Россию и "передовой отряд", чтобы военный конфликт стал реальным.