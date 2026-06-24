Политолог Безпалько: вступившие в НАТО Швеция и Финляндия стали угрозой для РФ

Политолог объяснил, почему Швеция и Финляндия угрожают России Политолог Безпалько: вступившие в НАТО Швеция и Финляндия стали угрозой для РФ

Москва24 июн Вести.Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Швеция и Финляндия могут представлять потенциальную угрозу для России после их вступления в НАТО. Его слова приводит "Царьград".

Он уточнил, что включение этих стран в Североатлантический альянс усиливает влияние США в регионе и позволяет оказывать дополнительное давление на Москву через северо-западное направление.

Безпалько отметил, что особый интерес для Вашингтона представляет Арктика и контроль над Северным морским путем. Он указал, что у России на этом направлении нет крупных группировок, что, по его мнению, может повышать уязвимость региона.

Эксперт также связал ситуацию с геополитическими интересами США в Скандинавии и на Аляске, подчеркнув стратегическое значение северных территорий.