Москва24 июнВести.Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Швеция и Финляндия могут представлять потенциальную угрозу для России после их вступления в НАТО. Его слова приводит "Царьград".
Он уточнил, что включение этих стран в Североатлантический альянс усиливает влияние США в регионе и позволяет оказывать дополнительное давление на Москву через северо-западное направление.
Безпалько отметил, что особый интерес для Вашингтона представляет Арктика и контроль над Северным морским путем. Он указал, что у России на этом направлении нет крупных группировок, что, по его мнению, может повышать уязвимость региона.
Эксперт также связал ситуацию с геополитическими интересами США в Скандинавии и на Аляске, подчеркнув стратегическое значение северных территорий.