Швеция в новой арктической стратегии акцентировала внимание на "угрозу от РФ"

Москва1 июн Вести.Правительство Швеции представило в понедельник новую стратегию страны в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

В документе отражено, что со вступлением Швеции в НАТО у Стокгольма появилась "новая роль".

Россия представляет собой наиболее серьезную "угрозу" национальной безопасности Швеции говорится в документе

По мнению шведских властей, на Кольском полуострове, расположенном в непосредственной близости от границы Швеции, якобы происходит "наращивание российских военных сил".

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают Швецию достойным союзником по Североатлантическому альянсу.