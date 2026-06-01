Москва1 июнВести.Правительство Швеции представило в понедельник новую стратегию страны в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.
В документе отражено, что со вступлением Швеции в НАТО у Стокгольма появилась "новая роль".
Россия представляет собой наиболее серьезную "угрозу" национальной безопасности Швецииговорится в документе
По мнению шведских властей, на Кольском полуострове, расположенном в непосредственной близости от границы Швеции, якобы происходит "наращивание российских военных сил".
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают Швецию достойным союзником по Североатлантическому альянсу.