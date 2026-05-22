Москва22 маяВести.Соединенные Штаты считают Швецию достойным союзником по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.
По словам Рубио, Вашингтон надеется еще больше усилить контакты со Стокгольмом в ближайшие годы.
В контексте НАТО [Швеция] – это образцовый союзник, но и страна, с которой мы очень плотно работаем долгое время за рамками НАТОсказал американский госсекретарь на подписании меморандума о сотрудничестве между США и Швецией в области высоких технологий
Ранее Рубио указал, что США сомневаются в полезности Альянса конкретно для Вашингтона.