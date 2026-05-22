В США назвали Швецию образцовым союзником по НАТО Рубио: Вашингтон считает Швецию образцовым союзником по НАТО

Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты считают Швецию достойным союзником по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

По словам Рубио, Вашингтон надеется еще больше усилить контакты со Стокгольмом в ближайшие годы.

В контексте НАТО [Швеция] – это образцовый союзник, но и страна, с которой мы очень плотно работаем долгое время за рамками НАТО сказал американский госсекретарь на подписании меморандума о сотрудничестве между США и Швецией в области высоких технологий

Ранее Рубио указал, что США сомневаются в полезности Альянса конкретно для Вашингтона.