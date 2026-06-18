Россия пересмотрит свои меры, если ЕС откажется от дискриминации дипломатов РФ МИД: РФ пересмотрит изменение уведомительного порядка в случае ответа ЕС

Москва18 июн Вести.МИД РФ отправил ноты странам Евросоюза о вступлении в силу уведомительного порядка для дипломатических миссий ЕС при пересечении государственной границы России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она указала на готовность Москвы пересмотреть решение в случае зеркальной отмены уведомительного порядка странами ЕС и шенгенской зоны.

При отказе стран – членов Евросоюза и государств шенгенской зоны от дискриминационных мер в отношении сотрудников диппредставительств и консульский учреждений нашей страны, будем готовы пересмотреть применение уведомительного порядка сказала она на брифинге по текущим вопросам внешней политики

С 15 июня начал действовать особый порядок при пересечении госграницы России для сотрудников диппредставительств стран, входящих в ЕС, а также отдельных государств шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

Эти меры стали ответом на ограничение передвижения российских дипломатов по территории сообщества. Сотрудники дипведомств обязаны уведомлять власти ЕС о поездках с указанием маршрута, сроков, используемого транспорта и других персональных данных.