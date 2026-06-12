С 15 июня дипломаты ЕС будут пересекать границу РФ в уведомительном порядке РФ вводит уведомительный порядок пересечения госграницы для дипломатов ЕС

Москва12 июн Вести.С 15 июня Россия вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил департамент государственного протокола МИД РФ.

Департамент государственного протокола сообщает... о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы РФ для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов ЕС, отдельных государств шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве говорится в заявлении

Ведомство также приложило соответствующую памятку. Там сообщается, что уведомительный порядок распространяется на аккредитованных в России дипломатических, консульских, административно-технических сотрудников посольств, консульств стран-членов ЕС, отдельных государств шенгенской зоны, представительства ЕС в России, а также на совершеннолетних членов их семей. Последние также должны иметь аккредитацию в России.

Несовершеннолетние дети, а также неаккредитованные родственники, приезжающие в Российскую Федерацию на срок до 90 дней, уведомлений не направляют написано в документе

Уточняется, что россияне, которые работают в диппредставительствах и консульствах стран-членов ЕС и представительстве ЕС, под действие нового порядка не попадают.