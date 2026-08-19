Москва19 авг Вести.Сотрудники службы охраны государственной границы при МВД Литвы опасаются применять табельное оружие из-за возможных правовых последствий, которые трудно заранее предсказать. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс.

Опасения пограничников о непредсказуемых последствиях применения оружия можно считать обоснованными. Мы с подобным сталкивались в практике полиции, когда обоснованность использования оружия приходилось долго доказывать в судах отметил Чеснулявичюс в эфире радиостанции "Жиню радияс"

Он подчеркнул, что речь идет о жизни людей, поэтому правила должны быть строгими и однозначными. Советник президента считает, что эксперты должны пересмотреть служебные инструкции и при необходимости предложить их уточнение.

В качестве примера Чеснулявичюс привел армию, где часовой на посту четко понимает, в каких случаях может применить оружие. По его мнению, такие же понятные правила должны действовать и на границе.