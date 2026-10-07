МВД Литвы намерено привлечь армию для охраны границы с Россией

Литва хочет привлечь армейские части к охране границы с Россией МВД Литвы намерено привлечь армию для охраны границы с Россией

Москва7 окт Вести.Министерство внутренних дел Литвы обсуждает возможность привлечения вооруженных сил для усиления охраны границы с Калининградской областью. Об этом заявил глава ведомства Мартинас Кателинас.

По словам министра, ситуация на границе между Литвой и Россией спокойная, а привлечение армии является превентивным шагом. Кателинас указал, что такое решение принято в свете общей ситуации в регионе.

Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью написал он в своих соцсетях

Ранее неподалеку от Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО.