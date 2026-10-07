Москва7 октВести.Министерство внутренних дел Литвы обсуждает возможность привлечения вооруженных сил для усиления охраны границы с Калининградской областью. Об этом заявил глава ведомства Мартинас Кателинас.
По словам министра, ситуация на границе между Литвой и Россией спокойная, а привлечение армии является превентивным шагом. Кателинас указал, что такое решение принято в свете общей ситуации в регионе.
Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областьюнаписал он в своих соцсетях
Ранее неподалеку от Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО.