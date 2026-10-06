Разведывательный самолет НАТО заметили рядом с Калининградской областью

Самолет НАТО обнаружили неподалеку от Калининградской области Разведывательный самолет НАТО заметили рядом с Калининградской областью

Москва6 окт Вести.Самолет-разведчик НАТО заметили в районе Калининградской области, об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Он отметил, что борт работает в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также в районах над нейтральными водами Балтийского моря.

Полет принадлежащего НАТО самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II вновь зафиксирован в районе Калининградской области, территорию которой он облетает по круговой траектории заявил собеседник агентства

В прошлый раз самолет-разведчик заметили в районе российского региона в минувшую пятницу. Тогда он кружил несколько часов, после чего отправился на аэродром базирования.