Самолет-разведчик НАТО был замечен в районе Калининградской области Самолет-разведчик НАТО более четырех часов летал вокруг Калининградской области

Москва2 ноя Вести.Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал вокруг Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Отмечается, что судно также пересекало нейтральные воды Балтийского моря. Круговой полет Bombardier Artemis II происходил на высоте около 11 километров. В процессе работы борт пересекал коридоры, предназначенные для движения гражданских судов.

Самолет Bombardier Artemis II начал свой полет вокруг российского региона около 14:10 мск и в настоящее время начал возврат на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце рассказали агентству

По словам собеседника, такой маршрут для самолета-разведчика является одним из основных – он используется вплоть до нескольких раз в неделю.

Ранее сообщалось о появлении Bombardier Artemis II над Латвией и Эстонией, в нескольких десятках километров от их границы с Россией.