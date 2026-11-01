Самолет-разведчик США патрулирует над Эстонией и Латвией недалеко от границы РФ

Самолет-разведчик США ведет патрулирование недалеко от границы с РФ Самолет-разведчик США патрулирует над Эстонией и Латвией недалеко от границы РФ

Москва1 ноя Вести.Самолет-разведчик США ведет патрулирование над Латвией и Эстонией в нескольких десятках километров от их границы с Российской Федерацией, следует из изученных РИА Новости полетных данных.

Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану около 09​​​.47 по московскому времени и по широкой дуге направился к Калининградской области. Борт обогнул область, пролетая над Польшей, Литвой и Балтийским морем. Затем самолет направился в сторону Латвии.

После пересечения границы Латвии и Эстонии воздушное судно начало кружить на севере Эстонии недалеко от границы с РФ.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В МИД России заявляли, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II был замечен 30 октября над акваторией Черного моря.