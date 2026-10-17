Самолет-разведчик США два часа кружил около границы России Американский самолет-разведчик два часа кружил около границы России

Москва17 окт Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II более двух часов кружил над Латвией и Эстонией у границы с Россией, сообщило агентство РИА Новости.

Борт поднялся в воздух в Румынии примерно в 8.42 по московскому времени и взял курс на северо-запад.

Воздушное судно пролетело над Венгрией, Словакией, Польшей и тремя прибалтийскими странами, где сделало несколько кругов неподалеку от их границ с Россией. Самолет вернулся на базу около 17.33 говорится в публикации

Ранее у границ России заметили шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen. Воздушное судно вело радиолокационную разведку над территорией Финляндии.