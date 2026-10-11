Американский шпион ARTEMIS II кружил над Черным морем более семи часов Более семи часов над Черным морем летал кругами самолет-разведчик ВВС США

Москва11 окт Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II более семи часов кружил в нескольких сотнях километров от Крымского полуострова, нарезая круги над Черным морем. Самолет радиолокационной разведки ВВС США вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" у румынского порта Констанца.

Самолет-шпион был переделан под нужды военной воздушной разведки американской компанией Leidos. Вылетев с румынской авиабазы в 9.40 по московскому времени, американский самолет-шпион вернулся на базу в 17.27, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В воздухе самолет-разведчик провел примерно 7 часов 47 минут.

Также сегодня вблизи Калининградской области пролетел германский военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas. Он вылетел из Эстонии с военной авиабазы Амари в Германию.

Разведывательные полеты авиации у российских границ стали практически ежедневными. 10 октября шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen семь часов летал над Черным морем. 8 октября испанский военный самолет был замечен у границы с Калининградской областью. 7 октября над Черным морем кружили сразу два самолета-шпиона НАТО.