Москва14 ноя Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II выполняет полет над Черным морем. Об этом свидетельствуют полетные данные, изученные РИА Новости.

Американский самолет-разведчик летает над Черным морем следует из полетных данных

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце около 7.05 UTC (10.05 мск) и направился в сторону Черного моря. По состоянию на 10.30 мск самолет находился над акваторией, следуя на юго-восток.

Агентство добавляет, что воздушное судно было переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета для выполнения задач радиолокационной разведки. В военной модификации оно получило название ARTEMIS II. Самолет регулярно совершает полеты в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II более четырех часов патрулировал границы России.