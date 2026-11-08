Американский самолет-разведчик более четырех часов летал у границ России Самолет-разведчик США более четырех часов патрулировал границы России

Москва8 ноя Вести.Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II более четырех часов патрулировал границы России, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Воздушное судно взлетело с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии около 09.41 мск и отправилось на север.

Воздушное судно облетело Калининградскую область, затем направилось на север в сторону Эстонии вдоль границ прибалтийских государств с Россией. По состоянию на 17.50 мск самолет завершил облет российских границ, сделав еще одну петлю вокруг Калининградской области говорится в публикации

Этот полет Bombardier Artemis II у границ РФ стал третьим за неделю. Ранее самолет замечали рядом с Калининградской областью 2 и 4 ноября.