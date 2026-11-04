Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю облетел Калининградскую область

Разведывательный самолет НАТО вновь облетел Калининградскую область Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю облетел Калининградскую область

Москва4 ноя Вести.Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели облетел Калининградскую области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Воздушное судно, зарегистрированное в США, поднялось с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце.

Самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил круговой полет вокруг российского региона, используя при этом воздушное пространство Польши, Литвы и сектора над нейтральными водами Балтийского моря отметил источник

После завершения полета вокруг Калининградской области борт направился на север, к эстонскому побережью Финского залива.

По данным собеседника агентства, самолет находился на высоте около 10,5 километра и не использовал воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации.

В последний раз Bombardier Artemis II заметили вблизи региона РФ в понедельник, 2 ноября. Тогда он провел в районе Калининградской области более четырех часов.