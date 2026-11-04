Москва4 нояВести.Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели облетел Калининградскую области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Воздушное судно, зарегистрированное в США, поднялось с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце.
Самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил круговой полет вокруг российского региона, используя при этом воздушное пространство Польши, Литвы и сектора над нейтральными водами Балтийского моряотметил источник
После завершения полета вокруг Калининградской области борт направился на север, к эстонскому побережью Финского залива.
По данным собеседника агентства, самолет находился на высоте около 10,5 километра и не использовал воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации.
В последний раз Bombardier Artemis II заметили вблизи региона РФ в понедельник, 2 ноября. Тогда он провел в районе Калининградской области более четырех часов.