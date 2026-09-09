Москва9 сен Вести.В третий раз с начала сентября у границ Калининградской области замечен натовский самолет-разведчик, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Разведчик облетает территорию области по кругу.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вновь замечен в районе Калининградской области, которую облетает по кругу, используя для этого воздушное пространство Литвы и Польши, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря сказал собеседник агентства

По словам источника, полет разведывательный самолет НАТО регистрируется в районе Калининграда уже третий раз с начала сентября. Он напомнил, что Bombardier ARTEMIS II приписан к военному аэродрому в румынской Констанце и помимо балтийского направления периодически летает над нейтральными водами в южной части Черного моря.