Москва22 июл Вести.Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint облетел вокруг Калининградской области. Информацию об этом разместило агентство ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

Борт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел с авиабазы Уоддингтон рассказал источник

По его данным, для облета российского региона борт использовал воздушное пространство Литвы и Польши, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря.

Источник уточнил, что в последний раз самолет был замечен здесь 8 июля, в паре с ним летел принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. 22 июля этот же самолет видели на его обычном маршруте: борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и сделал несколько кругов над нейтральными водами южной части Черного моря.

Накануне СМИ сообщали, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летал над акваторией Рижского залива к западу от Риги.