РИА Новости: самолет Британии ведет разведку над Прибалтикой у границ России

Британский самолет ведет разведку вдоль границ РФ со странами Прибалтики РИА Новости: самолет Британии ведет разведку над Прибалтикой у границ России

Москва10 июн Вести.Военный самолет Британии Boeing Poseidon MRA1 совершает разведывательный полет над странами Прибалтики вдоль границ России, пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Отмечается, что самолет вылетел из Шотландии, долетел до Латвии и начал движение вдоль границы с Россией, четко повторяя ее контуры.

По данным РИА Новости, самолет продолжил полет вдоль границ в воздушном пространстве Эстонии.

Подобные разведывательные полеты вдоль границ РФ британские самолеты совершают регулярно, в том числе в Черном море и над Финляндией. Россия в последние годы не раз указывала на беспрецедентную активность военных НАТО у российских границ.