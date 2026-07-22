Москва22 июл Вести.Разведывательный самолет Boeing Poseidon MRA1 ВВС Великобритании ведет наблюдение над нейтральными водами Баренцева моря вблизи Мурманска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт поднялся с военной авиабазы Лоссимут в Шотландии около 11:00 мск и лег на северо-восточный курс. Пройдя вдоль норвежской границы, самолет вышел на барражирование над Баренцевым морем в районе Мурманска.

Poseidon в настоящее время развернулся в сторону Шотландии, и, вероятно, взял курс на авиабазу.

Британские разведывательные самолеты регулярно совершают подобные полеты вдоль российских границ — в том числе над Черным морем у побережья Крыма, а также с норвежского, финского и прибалтийских направлений.

Ранее вблизи границ Калининградской области был замечен американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II.