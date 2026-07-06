Москва6 июл Вести.Российский патрульный самолет Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании на своей странице в соцсети X.

Во время операции FIRECREST в Норвежском море к британской авианосной ударной группе неоднократно приближался российский морской патрульный самолет "Беркут" (Ту-142). Самолет пролетел на неоправданно близком расстоянии от авианосца "Принц Уэльский" говорится в публикации

В ведомстве заявили, что российский самолет сбросил несколько гидроакустических буев и не реагировал на международные сигналы безопасности. Затем в небо поднялись два истребителя F-35 Королевского флота. Они, как отметили в министерстве, перехвали Ту-142 и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул район нахождения авианосной группы.

Ранее, 4 июля, над Черным морем был замечен самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.