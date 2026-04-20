Москва20 апрВести.Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35, сообщили в МО РФ.
Полет продлился более четырех часов, добавили в ведомстве.
Там также информировали, что на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики летели в сопровождении истребителей иностранных государства.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, российские экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, все полеты российских самолетов совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.