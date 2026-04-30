Москва30 апрВести.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Полет был совершен в сопровождении самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. На отдельных этапах к ним присоединялись истребители иностранных государств.
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 7 часовговорится в заявлении ведомства
В министерстве добавили, что в ходе полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.