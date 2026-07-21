Стратегические ракетоносцы ВКС РФ выполнили плановый полет над Японским морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря Стратегические ракетоносцы ВКС РФ выполнили плановый полет над Японским морем

Москва21 июл Вести.Минобороны РФ сообщило о плановом полете ракетоносцев Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами в Японском море.

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря говорится в сообщении

Как уточняет военное ведомство, ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Полет продолжался более 11 часов, добавляет Минобороны.

Ранее во вторник Минобороны информировало, что российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.