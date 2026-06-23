Москва23 июнВести.Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении экипажей МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны России.
В публикации отмечается, что продолжительность полета составила около 16 часов.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей… В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухезаявили в Минобороны РФ
В ведомстве уточнили, что "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил" РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники РФ на целевые орбиты. С космическими аппаратами была установлена устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционировали в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.