Ту-160 выполнили полет над двумя морями с дозаправкой в воздухе

Ту-160 совершили 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями Ту-160 выполнили полет над двумя морями с дозаправкой в воздухе

Москва23 июн Вести.Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении экипажей МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны России.

В публикации отмечается, что продолжительность полета составила около 16 часов.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей… В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе заявили в Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил" РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники РФ на целевые орбиты. С космическими аппаратами была установлена устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционировали в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.