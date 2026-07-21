Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили полет над Балтийским морем Стратегические бомбардировщики ВКС России пролетели над Балтийским морем

Москва21 июл Вести.Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С говорится в сообщении

Как отмечается, полет бомбардировщиков не остался незамеченным для других стран региона.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. заявили в ведомстве

Минобороны также указало на то, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Дальняя авиация России регулярно облетает нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря.