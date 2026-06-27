Москва27 июнВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов.
Авиагруппа в составе Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океанаотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Также прикрытие истребителями Су-30СМ и Су-35С России, а также Цзянь-16 Китая осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования.
5 июня президент России Владимир Путин назвал российско-китайское взаимодействие примером подлинно равноправного сотрудничества, подчеркнув взаимную выгоду от совместных проектов в энергетике и высоких технологиях.