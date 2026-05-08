Истребители Су-30МК2 КНР сопроводили бомбардировщики H-6L над островом Хуанъянь

Москва8 мая Вести.Российские истребители Су-30МК2, принадлежащие Китаю, сопроводили бомбардировщики КНР H-6L в небе над спорным островом Хуанъянь. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

Истребители несли на борту российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 и китайские противокорабельные крылатые ракеты YJ-91. Бомбардировщики, в свою очередь, были вооружены ракетами YJ-12.

Самолеты сопровождали бомбардировщики H-6L в рамках масштабной демонстрации силы, призванной подтвердить юрисдикцию Китая над территориальными водами и воздушным пространством острова [Хуанъянь] пишет MWM

Хуанъянь расположен в Южно-Китайском море в 220 километрах к западу от филиппинского острова Лузон. Помимо КНР, на владение Хуанъянем претендуют власти Филиппин и администрация Тайваня.

В конце февраля США провела совместные учения с Филиппинами и Японией в Южно-Китайском море. В них приняли участие корабль ВМС США USS Dewey, филиппинский фрегат Antonio Luna и японский самолет P-3 Orion.