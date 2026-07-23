Береговая охрана КНР вытеснила филиппинские суда из района острова Хуанъянь Китай заблокировал два филиппинских судна в спорных водах Южно-Китайского моря

Москва23 июл Вести.Корабли береговой охраны КНР блокировали и вытеснили два филиппинских судна из акватории спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо). Об этом сообщил официальный представитель ведомства Цзян Люэ.

По версии китайской стороны, суда под номерами 3012 и 3018 проигнорировали неоднократные предупреждения и незаконно вошли в территориальные воды Китая. Представитель управления подчеркнул, что действия китайских моряков по блокированию нарушителей были "профессиональными, стандартизированными и законными", и призвал Манилу прекратить провокации.

Это не первый инцидент в спорных водах за последние дни. Ранее МИД КНР сообщал, что 20 июля в районе рифа Жэньай филиппинские лодки намеренно таранили суда береговой охраны Китая, а экипажи филиппинских судов совершили нападение на китайских правоохранителей.