Иранский спецназ на рыболовном судне вторгся на кувейтский остров Кувейт заявил о вооруженной попытке вторжения иранцев на остров Бубиян

Москва13 мая Вести.Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предприняли попытку высадиться на остров Бубиян, относящийся к территории Кувейта. Об этом со ссылкой на министерство обороны эмирата сообщило издание Times Kuwait. Инцидент завершился перестрелкой и дипломатическим скандалом.

Шестеро бойцов КСИР подошли к берегу на зафрахтованном рыболовецком судне. В ходе столкновения с силами безопасности был ранен один кувейтский военный, четверо иранцев попали под арест, еще двое сумели ускользнуть от преследования.

После происшествия в кувейтский МИД был приглашен посол Ирана Мохаммед Тотонджи. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Хамад Сулейман аль-Машаан вручил дипломату ноту протеста, подчеркнув, что Кувейт "решительно осуждает и порицает данный враждебный акт". Действия иранской стороны были квалифицированы как вопиющее нарушение суверенитета государства и норм международного права. От Тегерана потребовали незамедлительно и безоговорочно прекратить подобные акции.

Бубиян является самым крупным островом в составе Кувейта - его территория занимает порядка 863 квадратных километров. Остров не заселен, однако обладает стратегическим значением благодаря расположению вблизи устья реки Шатт-эль-Араб и иракской границы.

В начале апреля, в разгар активной базы конфликта, иранские удары привели к выводу из строя двух электростанций и опреснительных сооружений на территории Кувейта. Ранее расчеты ПВО эмирата отразили атаку иранских беспилотников.