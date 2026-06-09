Китай назвал незаконным решение ЕС задерживать танкеры с российской нефтью МИД КНР осудил решение ЕС задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море

Москва9 июн Вести.Пекин считает, что решение ЕС задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море не имеет под собой законных оснований. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, перевозящих российскую нефть в Средиземном море.

Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН подчеркнул Линь Цзянь

Ранее Каллас заявляла, что Европа не видит условий для переговоров с Россий и разрабатывает 21-й пакет санкций.