Москва8 июн Вести.Санкции Европейского союза, направленные против иранских физлиц и организаций, связанных с перекрытием Ормузского пролива, абсолютно незаконны, и Иран имеет право ответить. Такое мнение выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью ИС "Вести".

ЕС впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, заявила глава дипслужбы объединения Кая Каллас. Она отметила, что Евросоюз считает неприемлемым действия Исламской Республики по закрытию Ормузского пролива.

У них вообще с этим нет никаких проблем, с введением санкций. Санкционная железа работает даже без стимуляции, по-моему. Но они посчитали, что то, что они отказали Соединенным Штатам в прямой военной помощи и участии в конфликте, делает их сторонними наблюдателями конфликта. А то, что в составе натовской структуры все эти страны вполне себе чудесным образом коррелируют и поддерживают Соединенные Штаты, это проносится мимо глаз и ушей. Иран вполне себе имеет конституционное право и в соответствии с международным правом он может себя защищать сказал Мухин

Эксперт добавил, что Евросоюз уже отметился в "спонтанном введении рестрикций" в отношении, например, России, после чего получил "сильную реакцию". Однако это не останавливает политиков объединения.

Санкции, безусловно, носят рестрикционный характер, они незаконны абсолютно. И Иран вполне может дать ответку. Я боюсь, что европейские страны, для которых Ормузский пролив крайне важен, Баб-эль-Мандебский пролив тоже важен, могут, что называется, выстрелить себе в ногу в результате подобного рода поведения считает Мухин

Иран сворачивает атаки на Израиль, однако грозит ответить куда более жесткими действиями, если израильская сторона продолжит военные операции в Ливане, следует из сообщения центрального штаба военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".