"Оставьте проповеди при себе": МИД Ирана обвинил ЕС в лицемерии В Иране назвали лицемерными заявления Каллас о международном праве

Москва19 апр Вести.Риторика главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости соблюдения международного права является высшей степенью лицемерия, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Так он ответил в соцсети Х на призыв Каллас обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив, ради которого ЕС может переориентировать свою миссию Aspides в Красном море.

Багаи отметил, что Европа поучает международному праву остальных и одновременно с этим "сдувает пыль" с него, "втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев".

Оставьте проповеди при себе: хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия написал Багаи

Он подчеркнул, что ни один принцип международного права не запрещает Исламской Республике как береговому государству принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива как места для совершения военной агрессии в свой адрес.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал страны Евросоюза "жалкими" и заявил, что они совершили большую ошибку, надеясь, что поддержка операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана позволит им получить помощь с американской стороны в конфликте на Украине.