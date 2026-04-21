Глава МИД Ирана Аракчи: нам не нужно, чтобы наши права признавались

Москва21 апр Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Ирана есть права, и Исламской Республике не нужно, чтобы их признавали.

Он подчеркнул, что Тегеран требует не признания, а уважения.

Нам не нужно, чтобы наши права признавались или принимались. Наши права уже существуют. Мы хотим, чтобы наши права уважались написал Аракчи в соцсети X

Накануне глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Аракчи. Иранский министр обозначил позицию Тегерана по морской блокаде Ормузского пролива, а также передал сведения о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

Ранее Аракчи заявил, что Вашингтон несерьезно относится к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.