Каллас: Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе

"Принцип должен быть четким": Каллас заявила о непонимании ЕС действий США Каллас: Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе

Москва14 апр Вести.В Евросоюзе отсутствует четкое понимание действий США в зоне Персидского залива, в частности, в отношении Ормузского пролива, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Соответствующее мнение она высказала в ходе интервью британской телерадиовещательной компании BBC.

Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США … Но основной принцип должен быть четким: мы не должны признавать законными никакие сборы или налоги за использование этих маршрутов — навигационных путей, которые всегда были открыты для всех сказала Каллас

Она также обратила внимание на последствия блокирования пролива для мирового сообщества.

Препятствование проходу судов с энергоносителями и удобрениями наносит значительный ущерб остальному миру заявила Каллас

В связи с этим глава европейской дипломатии подчеркнула необходимость сохранения свободного доступа к этим маршрутам.

Кроме того, Каллас сообщила, что Европа совместно с другими странами готова принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, но только "после завершения боевых действий".

11 апреля в столице Пакистана Исламабаде прошли переговоры между представителями Ирана и США. Делегацию Исламской Республики возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Консультации продлились 21 час, однако из-за существенных разногласий делегации не смогли достичь соглашения о долгосрочном урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива. Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива.

Со своей стороны, журналист издания The Atlantic Араш Азизи написал о возможном проведении нового раунда американо-иранских консультаций в четверг, 16 апреля.