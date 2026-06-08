Замкомандующего ВМС КСИР внесли в санкционный список ЕС за блокирование Ормуза Евросоюз ввел санкции против замкомандующего ВМС КСИР за блокирование Ормуза

Москва8 июн Вести.Европейский союз (ЕС) внес в санкционный список замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и командование ВМС КСИР провинциального уровня за "угрозы свободе судоходства" в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС ввел ограничительные меры против двух физических лиц и одной организации… за действия Ирана, угрожающие свободе судоходства на Ближнем Востоке сообщил Совет ЕС

Как следует из публикации этого решения в "Официальном журнале" ЕС, под санкции попали заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде, представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана и член Иранской торговой палаты Хамид Хосейни, а также командование ВМС КСИР по провинции Хормозган.

Физическим лицам из перечня закрыт въезд в страны Евросоюза, а их активы при обнаружении в европейских банках замораживаются. Для юрлиц это, помимо блокировки активов, означает запрет на любые контакты с государственными и частными структурами стран Евросоюза.

Как ранее сообщало агентство Tasnim, Тегеран может полностью перекрыть Ормузский пролив в качестве протеста против действий Израиля в Ливане.