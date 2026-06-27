Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование над Тихим океаном

ВВС России и КНР провели совместное патрулирование над Тихим океаном Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование над Тихим океаном

Москва27 июн Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) России и Китая провели совместное стратегическое патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. Об этом сообщило Минобороны КНР.

Военно-воздушные силы Китая и России 27 июня провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана говорится в заявлении

В оборонном ведомстве отметили, что совместное патрулирование продемонстрировало приверженность обеих стран к поддержанию мира и стабильности в регионе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие между Китаем и Россией является образцом нового типа отношений между крупными державами.