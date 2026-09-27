Москва27 сенВести.Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II около трех часов совершает полет вокруг Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.
Борт вылетел из Румынии и направился в сторону российского региона.
Примерно в 10.40 мск самолет развернулся в районе польского города Августов, после чего продолжил полет вокруг Калининградской области.
Bombardier ARTEMIS II представляет собой переоборудованный американской компанией Leidos бизнес-джет, предназначенный для радиолокационной разведки.
Разведсамолеты регулярно замечают в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.
Днем ранее сообщалось, что ARTEMIS II более четырех часов находился в воздухе над Черным морем.