РИА Новости сообщило о полете разведсамолета США над Калининградской областью

Американский самолет-разведчик снова заметили над Калининградской областью РИА Новости сообщило о полете разведсамолета США над Калининградской областью

Москва27 сен Вести.Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II около трех часов совершает полет вокруг Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.

Борт вылетел из Румынии и направился в сторону российского региона.

Примерно в 10.40 мск самолет развернулся в районе польского города Августов, после чего продолжил полет вокруг Калининградской области.

Bombardier ARTEMIS II представляет собой переоборудованный американской компанией Leidos бизнес-джет, предназначенный для радиолокационной разведки.

Разведсамолеты регулярно замечают в районе Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.

Днем ранее сообщалось, что ARTEMIS II более четырех часов находился в воздухе над Черным морем.