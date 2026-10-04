Американский самолет-разведчик замечен недалеко от Калининградской области Американский самолет-разведчик патрулирует небо рядом с Калининградской областью

Москва4 окт Вести.Американский самолет-разведчик ведет патрулирование над территорией Эстонии и Латвии в нескольких десятках километров от границы этих государств с Россией, следует полетных данных.

Борт Bombardier ARTEMIS II вылетел с территории Румынии (авиабаза Михаил Когэлничану под Констанцей) примерно в 8.50 мск и взял курс на северо-запад, последовательно пересекая воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.

Около 10.54 мск самолет пролетал почти над польским городом Сейны, в нескольких десятках километров от границы Польши с Калининградской областью, после чего развернулся на северо-восток. Начиная примерно с 11.50 мск воздушное судно выполняло петлеобразные маневры над Латвией и Эстонией, также рядом с российской границей.

3 октября на территории Польши приземлился самолет НАТО Saab 340B ISR, летавший на протяжении 5,5 часов у Калининградской области.