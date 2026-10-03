После 5,5 часов полета у Калининградской области самолет НАТО сел в Польше

Летавший у Калининградской области разведчик НАТО сел в Польше После 5,5 часов полета у Калининградской области самолет НАТО сел в Польше

Москва3 окт Вести.Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, летавший на протяжении 5,5 часов у Калининградской области, приземлился на территории Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что судно вылетело с военной базы в Польше около 10:55 мск и направился на восток. Самолет пролетал над Польшей и Литвой и несколько раз облетал сухопутную границу с Калининградской областью.

Подчеркивается, что воздушное судно разворачивалось, когда оказывалось над водами Балтийского моря. Примерно в 16:19 мск самолет-разведчик вернулся в Польшу.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона серьезно относится к угрозам Польши и стран Балтии относительно Калининградской области.