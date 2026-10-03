Полянский заявил, что Москва серьезно относится к угрозам в адрес Калининграда

Полянский прокомментировал угрозы Польши и стран Балтии в адрес Калининграда Полянский заявил, что Москва серьезно относится к угрозам в адрес Калининграда

Москва3 окт Вести.Российская сторона серьезно относится к угрозам Польши и стран Балтии относительно Калининградской области.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

В беседе с RT он подчеркнул, что вокруг Калининграда сложилась очень враждебная обстановка.

Вблизи Калининграда проводятся учения. Ранее вы упоминали заявления польских и литовских должностных лиц, из которых совершенно ясно, что в связи с Калининградом существует какой-то план… Конечно, мы воспринимаем эти заявления всерьез и относимся к ним соответственно сказал Полянский

Ранее сообщалось, что Москва передала Европейскому союзу предупреждение по Калининградской области по дипломатическим каналам.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона никого не пытается запугать, отправляя предупреждения по Калининградской области. Он добавил, что страна отвечает на попытку возможной агрессии со стороны Запада и Европы.