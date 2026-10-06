В Италии обратили внимание на жесткий сигнал РФ Западу из-за Калининграда Antidiplomatico: РФ предупредила НАТО о возможном ответе на угрозы Калининграду

Москва6 окт Вести.Россия направила Западу жесткое предупреждение в связи с возможными угрозами Калининградской области, пишет итальянское издание Antidiplomatico.

В публикации указывается, что западные страны рассматривают различные сценарии дальнейших действий, одновременно стараясь не допустить прямого столкновения с Россией. По мнению авторов материала, Москва своим сигналом стремится исключить двусмысленность в вопросе возможных последствий таких действий.

Россия выступила с особенно резким предупреждением по вопросу Калининграда, ясно дав понять, что любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может спровоцировать ответный удар с использованием всего военного арсенала Москвы сказано в тексте

Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об угрозах в сторону Калининградской области отметил, что Россия не стремится никого напугать, а лишь реагирует на попытку возможной агрессии со стороны западных и европейских политиков.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, при необходимости РФ использует весь арсенал вооружения для защиты эксклава. При этом он подчеркнул, что речи об использовании ядерного оружия, как это транслируют на Западе, не было.