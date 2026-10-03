Москва3 окт Вести.Итальянский журналист Марко Травальо в статье для Il Fatto Quotidiano обвинил западные страны в лицемерии вокруг темы Калининградской области. По его мнению, предупреждение Москвы пытаются представить как угрозу, что не соответствует действительности.

Автор напомнил об агрессивных высказываниях эстонских и литовских политиков в адрес российского эксклава, а также об учениях НАТО вблизи Калининграда, где отрабатывались сценарии его блокады. Отдельно он упомянул фейковые "отчеты ЦРУ" о якобы готовящихся планах Москвы напасть на Италию, Испанию и Францию. Внимание журналиста привлекло и решение Вильнюса одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение в стране иностранных военных и ядерного оружия.

А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает? задался вопросом Травальо

Ранее, в четверг, президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пояснил: предостерегая НАТО от попыток реализовать угрозы в отношении Калининградской области, российская сторона говорила о возможном применении всех сил и средств, при этом ядерное оружие не называлось. Глава государства добавил, что в случае нападения Россия будет вынуждена задействовать свои конкурентные преимущества, так как страна обладает уникальными средствами поражения.