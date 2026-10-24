Запад не осознает всей опасности угроз в адрес Калининграда, пишет RS RS: НАТО не понимает всей опасности угроз в адрес Калининграда

Москва24 окт Вести.НАТО не осознает, как опасны и безрассудны высказывания западных политиков о потенциальной блокаде Калининграда. Об этом пишет Responsible Statecraft. По мнению автора публикации, Запад может на своем опыте узнать, "что такое настоящий конфликт с Россией", если попытается осуществить этот план.

Он считает, что Европе необходимо отказаться от лицемерной политики в отношении РФ. Нельзя угрожать стране военным давлением, при этом заявляя об ожидающемся нападении с ее же стороны, заметил журналист.

Учитывая вопиющую безрассудность и безответственность подобных заявлений и действий, остается лишь радоваться тому, что Россия весьма недвусмысленно дала понять, к каким последствиям приведет реализация этих угроз странами НАТО следует из материала

Автор добавил, что для общего блага правительствам стран Европы стоит меньше "кричать России в лицо и побольше размышлять о собственных действиях".

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис призвал Запад серьезно отнестись к предупреждениям МИД РФ о последствиях возможной агрессии против Калининграда.