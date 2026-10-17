Меркурис призвал Запад серьезно отнестись к словам МИД РФ о Калининграде Эксперт Меркурис: Запад должен прислушаться к заявлениям МИД РФ по Калининграду

Москва17 окт Вести.Западу следует серьезно отнестись к предупреждениям ММИД РФ о последствиях возможной агрессии против Калининградской области. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, предупреждение МИД РФ было проигнорировано Прибалтикой и Польшей.

Надеюсь, что на это раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде сказал Меркурис

Эксперт подчеркнул, что недавние угрозы со стороны официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении российского эксклава идут вразрез с утверждениями НАТО об отсутствии у альянса агрессивных намерений.

Так, 16 октября главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что НАТО не планирует предпринимать попытки нападения на Калининградскую область.