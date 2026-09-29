Россия предупредила НАТО о риске конфликта в случае блокады Калининграда

В Посольстве РФ предупредили НАТО о риске конфликта из-за Калининграда Россия предупредила НАТО о риске конфликта в случае блокады Калининграда

Москва29 сен Вести.Россия предупреждает Североатлантический альянс и МИД Бельгии, что безответственный курс блока в отношении Калининградской области увеличивает риски вооруженного столкновения. Об этом сообщается в комментарии посольства РФ в Бельгии.

Уточняется, что НАТО реализует информационную кампанию по раздуванию мифа о "российской опасности". При этом заявления российской стороны об отсутствии намерений и мотивов для начала военных действий полностью игнорируются.

Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область говорится в комментарии

Посольство, как подчеркивается, довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии принципиальные подходы РФ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области.

Между тем военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя учения НАТО Strike Warrior, заявил, что альянс находится в плену иллюзий по вопросу захвата Калининграда.