В МИД заявили об отработке НАТО сценария блокады Калининграда МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда и изоляции Петербурга

Москва16 сен Вести.Североатлантический альянс отрабатывает сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на Балтийском море, включая Петербург, сообщила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она выступила на пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности.

...На Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург сказала Жданова, ее слова приводит ТАСС

Она вспомнила слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил НАТО провести учения под Калининградом.

Жданова обратилась к польской делегации с просьбой пояснить, как такие заявления соотносятся с ответственным поведением страны-участника ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области.

Помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что Польши не станет за 2-3 дня, если она вступит в военные действия против России.