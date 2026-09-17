Посол РФ в Бельгии Гончар: НАТО готовится к войне с Россией

Посол России в Бельгии убежден, что НАТО готовится к войне с Россией Посол РФ в Бельгии Гончар: НАТО готовится к войне с Россией

Москва17 сен Вести.Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке Североатлантического альянса к войне с Россией. Свое мнение он озвучил в интервью агентству "Рейтер".

Все военное планирование и развитие вооруженных сил в рамках НАТО направлены на конфронтацию с Россией и подготовку к войне против нас заявил посол

По мнению дипломата, в НАТО не хотят учиться на ситуации с кризисом безопасности в Европе, который, как сказал посол, был создан самим альянсом. Гончар полагает, что НАТО не собирается менять свой курс, который посол охарактеризовал как разрушительный.

По словам посла, при этом в НАТО озвучивают "страшилки" о якобы скором нападении России, чтобы оправдать свою милитаризацию в ущерб мирному развитию и социально-экономическому благополучию.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский также заявил о риске традиционной войны между НАТО и Россией.