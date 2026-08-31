Посол России в Брюсселе: у нашей страны нет резона нападать на НАТО

Посол РФ в Брюсселе заявил об отсутствии у России причин нападать на НАТО Посол России в Брюсселе: у нашей страны нет резона нападать на НАТО

Москва31 авг Вести.У России нет резона и желания нападать на Бельгию или любую другую страну-члена НАТО. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.

Еще раз подчеркну: у России нет ни желания, ни резона, чтобы нападать на Бельгию или какую-либо другую страну НАТО​​​. Все, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации сказал посол

Ранее Гончар отметил, что НАТО все активнее вовлекается в конфликт с Россией, накачивая вооружением и техникой Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также участвуя в наведении на цели.