Полянский заявил о риске традиционной войны между НАТО и Россией Полянский: действия НАТО и ЕС создают риск традиционной войны с Россией

Москва17 сен Вести.Действия НАТО и Европейского союза (ЕС) создают риск перехода от "гибридной войны" против России к традиционному военному конфликту. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании Постоянного совета организации, его слова приводит ТАСС.

За прошедшие полтора месяца НАТО и ЕС сделали новые шаги, которые рискуют превратить гибридную войну против России в войну традиционную заявил он

Кроме того, по словам Полянского, в европейских странах системно ведется подготовка украинских формирований, поощряется сотрудничество с ними. Так, западные инструкторы обучают украинских военнослужащих, а представители "Азова" (признан в РФ террористической организацией) делятся боевым опытом с военными стран НАТО, сказал дипломат.

Полянский также заявил, что страны Евросоюза наращивают свой военный потенциал и, по его оценке, готовятся к возможному конфликту с Россией.

Ранее дипломат заявил, что спецслужбы стран НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге.